ООН отреагировала на решение Украины по УПЦ Московского патриархата

УВКПЧ: ООН изучает положения закона Украины об УПЦ Московского патриархата

ООН изучает положения закона Украины о фактическом запрете деятельности Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Об этом заявила официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел, ее цитирует РИА Новости.

«Мы знаем о принятии этого закона украинским парламентом и находимся в процессе получения закона и анализа его положений», — рассказала представитель структуры.

Во вторник, 20 августа, Верховная Рада приняла во втором чтении закон, фактически запрещающий деятельность УПЦ на территории Украины. Законопроект поддержали 265 из 450 парламентариев. Четверо депутатов из партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» проголосовали против принятия законопроекта.

Как отметил спецпредставитель министра иностранных дел России по вопросам сотрудничества в области соблюдения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям Геннадий Аскальдович, Киев лишь усугубляет такими действиями раскол в украинском обществе и сознательно разрушает вековые духовные устои народа. По словам дипломата, приняв закон «О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций», украинские власти получили возможность реализовать свои долгосрочные планы по запрету и искоренению на территории страны канонической православной церкви.