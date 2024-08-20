В МИД России увидели в запрете УПЦ на Украине усугубление раскола в украинском обществе

МИД России: запрет УПЦ лишь углубляет раскол в украинском обществе

Запретом канонической Украинской православной церкви Киев лишь усугубляет раскол в украинском обществе и сознательно разрушает вековые духовные устои народа. Об этом заявил спецпредставитель министра иностранных дел по вопросам сотрудничества в области соблюдения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям МИД России Геннадий Аскальдович.

«Своими действиями клика [президента Украины Владимира] Зеленского действительно лишь углубляет раскол украинского общества, сознательно разрушая вековые духовные устои православных верующих братского нам украинского народа, Гонители совершают историческое преступление. Бог им судья», — сказал он.

По словам Аскальдовича, приняв закон «О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций», украинские власти получил возможность реализовать свои долгосрочные планы по запрету и искоренению на территории страны канонической УПЦ.

Во вторник, 20 августа, Верховная Рада приняла во втором чтении закон, фактически запрещающий деятельность УПЦ на территории Украины. Всего законопроект поддержали 265 из 450 парламентариев. При этом четверо депутатов из партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» проголосовали против принятия законопроекта.