Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:15, 20 августа 2024Бывший СССР

В МИД России увидели в запрете УПЦ на Украине усугубление раскола в украинском обществе

МИД России: запрет УПЦ лишь углубляет раскол в украинском обществе

Фото: Roman Baluk / Reuters

Запретом канонической Украинской православной церкви Киев лишь усугубляет раскол в украинском обществе и сознательно разрушает вековые духовные устои народа. Об этом заявил спецпредставитель министра иностранных дел по вопросам сотрудничества в области соблюдения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям МИД России Геннадий Аскальдович.

«Своими действиями клика [президента Украины Владимира] Зеленского действительно лишь углубляет раскол украинского общества, сознательно разрушая вековые духовные устои православных верующих братского нам украинского народа, Гонители совершают историческое преступление. Бог им судья», — сказал он.

По словам Аскальдовича, приняв закон «О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций», украинские власти получил возможность реализовать свои долгосрочные планы по запрету и искоренению на территории страны канонической УПЦ.

Во вторник, 20 августа, Верховная Рада приняла во втором чтении закон, фактически запрещающий деятельность УПЦ на территории Украины. Всего законопроект поддержали 265 из 450 парламентариев. При этом четверо депутатов из партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» проголосовали против принятия законопроекта.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      Полковник назвал главную цель группировок войск в приграничных регионах

      Россиянин не захотел бесплатно продлить отдых на Мальдивах и подал на турагентство в суд

      Задержание общественников в Петербурге сотрудниками полиции признали законным

      Российские врачи спасли новорожденного с отсутствием кожи

      Аграриям из Курской и Белгородской областей предоставят кредитные послабления

      Артемий Лебедев заявил о желании Дудя «подвести его под статью»

      Названы самые доступные заграничные направления для россиян осенью

      Иностранцы устремились на один российский курорт

      В России спасатели помогли ангелу

      В МИД России увидели в запрете УПЦ на Украине усугубление раскола в украинском обществе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше