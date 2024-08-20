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17:42, 20 августа 2024Бывший СССР

Четверо депутатов из партии Зеленского проголосовали против запрета УПЦ

На Украине четыре депутата из партии Зеленского проголосовали против запрета УПЦ

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Четверо депутатов из партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» выступили против запрета Украинской православной церкви (УПЦ) на Украине. Об этом сообщает Telegram-канал «Честно».

Не поддержали запрет УПЦ депутаты Евгений Брагар, Артем Культенко, Сергей Литвиненко и Павел Халимон. При этом правящая партия поддержала законопроект 174 голосами. Почти в полном составе против запрета УПЦ проголосовала группа «Платформа за жизнь и мир» во главе с Юрием Бойко. Также законопроект его не поддержали семь депутатов из группы «Возрождение Украины». Остальные фракции проголосовали за принятие закона почти в полном составе.

Ранее Зеленский отреагировал на закон о запрете УПЦ. Он поблагодарил депутатов Верховной Рады за «духовную независимость страны».

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      Илья Таксюр
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