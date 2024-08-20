Четверо депутатов из партии Зеленского проголосовали против запрета УПЦ

На Украине четыре депутата из партии Зеленского проголосовали против запрета УПЦ

Четверо депутатов из партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» выступили против запрета Украинской православной церкви (УПЦ) на Украине. Об этом сообщает Telegram-канал «Честно».

Не поддержали запрет УПЦ депутаты Евгений Брагар, Артем Культенко, Сергей Литвиненко и Павел Халимон. При этом правящая партия поддержала законопроект 174 голосами. Почти в полном составе против запрета УПЦ проголосовала группа «Платформа за жизнь и мир» во главе с Юрием Бойко. Также законопроект его не поддержали семь депутатов из группы «Возрождение Украины». Остальные фракции проголосовали за принятие закона почти в полном составе.

Ранее Зеленский отреагировал на закон о запрете УПЦ. Он поблагодарил депутатов Верховной Рады за «духовную независимость страны».

