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17:22, 20 августа 2024Бывший СССР

Зеленский отреагировал на закон о запрете УПЦ

Зеленский поблагодарил Раду за «духовную независимость» после запрета УПЦ

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил депутатов Верховной Рады за «духовную независимость страны». Так глава украинского государства отреагировал в Telegram на одобрение парламентом закона о фактическом запрете Украинской православной церкви (УПЦ).

«Хочу сегодня отметить работу Верховной Рады. Принят закон о нашей духовной независимости. Это то, о чем мы говорили с членами Совета церквей и религиозных организаций», — заявил украинский лидер.

Он добавил, что в ближайшие дни намерен встретиться с представителями Константинопольского патриархата.

Парламент Украины принял законопроект о запрете УПЦ 20 августа. В соответствии с ним общинам дается девять месяцев на то, чтобы разорвать все связи с Русской православной церковью.

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      Глеб Палехов
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