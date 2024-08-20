Зеленский отреагировал на закон о запрете УПЦ

Зеленский поблагодарил Раду за «духовную независимость» после запрета УПЦ

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил депутатов Верховной Рады за «духовную независимость страны». Так глава украинского государства отреагировал в Telegram на одобрение парламентом закона о фактическом запрете Украинской православной церкви (УПЦ).

«Хочу сегодня отметить работу Верховной Рады. Принят закон о нашей духовной независимости. Это то, о чем мы говорили с членами Совета церквей и религиозных организаций», — заявил украинский лидер.

Он добавил, что в ближайшие дни намерен встретиться с представителями Константинопольского патриархата.

Парламент Украины принял законопроект о запрете УПЦ 20 августа. В соответствии с ним общинам дается девять месяцев на то, чтобы разорвать все связи с Русской православной церковью.

