Бежавшего с Украины депутата Рады заметили в Лондоне

«Страна.ua»: бежавшего с Украины депутата Рады Дмитрука заметили в Лондоне

Бежавшего с Украины депутата Верховный рады Артема Дмитрука заметили в одном из торговых центров в Лондоне. Ранее нардеп был объявлен в международный розыск, сообщает в Telegram издание «Страна.ua».

На опубликованных кадрах покинувший Украину парламентарий запечатлен в салоне сотовой связи. Он беседует с консультантом и изучает различные модели мобильных телефонов.

Дмитрук покинул Украину 24 августа. Сообщалось, что после пересечения границы с Молдавией он отправился в Италию.

Ранее Государственное бюро расследований Украины открыло уголовное дело о незаконном пересечении границы Дмитруком. Его подозревают в нападениях на граждан.