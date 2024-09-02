Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:19, 2 сентября 2024Бывший СССР

Бежавшего с Украины депутата Рады заметили в Лондоне

«Страна.ua»: бежавшего с Украины депутата Рады Дмитрука заметили в Лондоне

Кадр: Telegram-канал «Политика Страны»

Бежавшего с Украины депутата Верховный рады Артема Дмитрука заметили в одном из торговых центров в Лондоне. Ранее нардеп был объявлен в международный розыск, сообщает в Telegram издание «Страна.ua».

На опубликованных кадрах покинувший Украину парламентарий запечатлен в салоне сотовой связи. Он беседует с консультантом и изучает различные модели мобильных телефонов.

Дмитрук покинул Украину 24 августа. Сообщалось, что после пересечения границы с Молдавией он отправился в Италию.

Ранее Государственное бюро расследований Украины открыло уголовное дело о незаконном пересечении границы Дмитруком. Его подозревают в нападениях на граждан.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      ВС России нанесли удар по расположению «Азова» в Харькове. Боевики превратили торговый центр в военную базу

      Стилистка перечислила россиянкам стильные образы на раннюю осень

      На Украине назвали условие вступления в НАТО

      В России высказались о сроках восстановления отношений с Западом

      Направлявшиеся в Турцию россияне застряли в аэропорту почти на сутки без воды и еды

      120 незаконных мигрантов выдворят из России после рейда на складе маркетплейса

      Пристыкованный к МКС Starliner начал издавать странные звуки

      Бежавшего с Украины депутата Рады заметили в Лондоне

      Волонтеры очистили от мусора десятки гектаров заповедных земель

      Лукашенко прокомментировал арест Дурова

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше