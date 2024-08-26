На Украине открыли еще одно уголовное дело в отношении сбежавшего депутата Рады

ГБР Украины открыло дело о незаконном пересечении границы депутатом Дмитруком

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины открыло уголовное дело о незаконном пересечении границы депутатом Верховной Рады Артемом Дмитруком. Сообщение об этом ведомство опубликовало в своем Telegram-канале.

Как отметили в ГБР, ранее парламентария заподозрили в нападениях на граждан. После этого стало известно о побеге Дмитрука из страны. По данным украинских журналистов, он покинул республику 24 августа. Депутат пересек границу с Молдавией, откуда направился в Италию.

«Сейчас в Одессе уже работает следственно-оперативная группа ГБР, к которой привлечены также работники Центрального аппарата Бюро. Продолжаются неотложные следственные действия по выяснению, каким образом депутат пересек границу и кто ему в этом помогал», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, в ГБР рассказали о прошедших у гражданских лиц и работников Госпогранслужбы, которые могли быть причастны к пересечению границы депутатом. По данным ведомства, сейчас решается вопрос о сообщении о подозрениях по делу о содействии незаконной переправке лиц через границу.