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Президенту Украины предложили внести в школьную программу предмет «русофобия»

На сайте петиций Украины предложили внести в школьную программу предмет «русофобия»

Фото: Carlos Barria / Reuters

Президенту Украины Владимиру Зеленскому предложили внести в школьную программу предмет «русофобия». Соответствующая просьба опубликована на сайте петиций лидеру страны.

«С начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины ненависть ко всему российскому растет в геометрической прогрессии. Все зверства, которые учиняют россияне на нашей земле, зарождают в украинцах жажду мести и ненависть. В связи с вышеописанным прошу вас поддержать петицию по созданию нового предмета в украинской школьной программе под названием "русофобия", или заменить предмет "русский язык и литература" предметом "русофобия"», — говорится в тексте обращения.

Чтобы петиция была рассмотрена, ей надо набрать 25 тысяч подписей, но на время написания новости там набрано всего лишь 634 подписей.

Автор петиции — знаменитый одесский активист Демьян Ганул. Он неоднократно выступал с инициативами против российских политиков и деятелей культуры, и в том числе добился отмены концерта рэпера Басты (Василия Вакуленко) из-за «антиукраинской позиции» в начале февраля 2022-го.

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Алевтина Запольская
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