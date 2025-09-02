На Украине раскрыли новые подробности о подозреваемом в убийстве Парубия

Подозреваемым в убийстве спикера Парубия на Украине назвали Синельникова

На Украине раскрыли имя подозреваемого в убийстве бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия. Об этом рассказал Telegram-канал «Страна.ua».

«Имя подозреваемого в убийстве Парубия — Синельников Михаил Викторович», — сказано в публикации.

Парубий был застрелен во Львове днем 30 августа. Подозреваемый был одет в форму курьера, выпустил в политика восемь пуль, после чего спрятал пистолет в сумку и уехал на электровелосипеде.

По словам Синельникова, он был готов избавиться и от экс-президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), если бы тот «был рядом». Он рассказал о своем мотиве, который кроется в мести украинской власти.