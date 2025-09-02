Убийца Парубия заявил о готовности избавиться от экс-президента Украины

Подозреваемый в убийстве Парубия заявил о готовности убить Порошенко

Подозреваемый в убийстве экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия был готов избавиться и от экс-президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), если бы тот оказался рядом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова фигуранта.

«Он (Парубий — прим. «Ленты.ру») был рядом (...) Если бы я жил в Виннице, то был бы Петя», — заявил он, отвечая на вопрос, почему его жертвой стал именно бывший председатель украинского парламента. Как отметили журналисты, под «Петей» подозреваемый подразумевал именно Порошенко.

Он также объяснил, что совершил преступление, чтобы отомстить украинской власти.

Ранее стало известно, что Петр Порошенко приехал на прощание с Андреем Парубием. Церемония проходит во Львове, на ней также присутствуют спикер и первый вице-спикер украинского парламента Руслан Стефанчук и Александр Корниенко.