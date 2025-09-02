Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:39, 2 сентября 2025Бывший СССР

Убийца Парубия заявил о готовности избавиться от экс-президента Украины

Подозреваемый в убийстве Парубия заявил о готовности убить Порошенко
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Press service of the National Police of Ukraine / Handout / Reuters

Подозреваемый в убийстве экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия был готов избавиться и от экс-президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), если бы тот оказался рядом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова фигуранта.

«Он (Парубий — прим. «Ленты.ру») был рядом (...) Если бы я жил в Виннице, то был бы Петя», — заявил он, отвечая на вопрос, почему его жертвой стал именно бывший председатель украинского парламента. Как отметили журналисты, под «Петей» подозреваемый подразумевал именно Порошенко.

Он также объяснил, что совершил преступление, чтобы отомстить украинской власти.

Ранее стало известно, что Петр Порошенко приехал на прощание с Андреем Парубием. Церемония проходит во Львове, на ней также присутствуют спикер и первый вице-спикер украинского парламента Руслан Стефанчук и Александр Корниенко.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Убийца Парубия высказался о своих связях с Россией

    Известный в России комик рассказал о поразившей его особенности США

    В России обнаружена загадочная древнеегипетская шкатулка

    Живущий в России брат Сырского отказался от одного своего принципа из-за бедности

    Москвичей призвали не ждать бабьего лета

    Мексика отказалась подчиняться США

    Россиян предупредили о скором подорожании новых машин

    Меладзе проверят на финансирование ВСУ

    Сбежавших из российского СИЗО арестантов объявили в розыск

    Инфляция в Казахстане возобновила рост

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости