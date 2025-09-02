Порошенко приехал на прощание с убитым бывшим спикером Рады

Порошенко с женой приехали на прощание с убитым экс-спикером Рады Парубием

Бывший президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) вместе с супругой приехал на прощание с убитым экс-спикером Верховной Рады Андреем Парубием. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

«Приехал экс-президент Петр Порошенко с женой, Юрий Луценко, Александр Турчинов и другие представители партии "Европейская солидарность"», — говорится в публикации.

Уточняется, что прощание с бывшим председателем Рады проходит во Львове. На нем также присутствуют действующие спикер и первый вице-спикер украинского парламента Руслан Стефанчук и Александр Корниенко.

Парубий был застрелен днем 30 августа. В ночь на 1 сентября стало известно о задержании подозреваемого в его убийстве.