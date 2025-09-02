Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:07, 2 сентября 2025Бывший СССР

Порошенко приехал на прощание с убитым бывшим спикером Рады

Порошенко с женой приехали на прощание с убитым экс-спикером Рады Парубием
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Yevhen Kotenko / Globallookpress.com

Бывший президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) вместе с супругой приехал на прощание с убитым экс-спикером Верховной Рады Андреем Парубием. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

«Приехал экс-президент Петр Порошенко с женой, Юрий Луценко, Александр Турчинов и другие представители партии "Европейская солидарность"», — говорится в публикации.

Уточняется, что прощание с бывшим председателем Рады проходит во Львове. На нем также присутствуют действующие спикер и первый вице-спикер украинского парламента Руслан Стефанчук и Александр Корниенко.

Парубий был застрелен днем 30 августа. В ночь на 1 сентября стало известно о задержании подозреваемого в его убийстве.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Президент Финляндии заявил о «победе» страны в войне с СССР

    Администратора популярного в Запорожской области Telegram-канала осудили на 16 лет

    На Украине рассказали о наступлении ВС России в Днепропетровской области

    Рост цен на нефть связали с ситуацией вокруг украинского конфликта

    Судьбу Европы назвали предрешенной из-за решения России по газу

    Эрдоган прошелся за руку с президентом Ирана

    Туристку из Москвы завалило камнями на Эльбрусе

    Конкурент Сафонова перешел из ПСЖ в «Манчестер Сити»

    На Западе рассказали о потеплении отношения к Путину в мире

    Коллекторов обвинили в угрозах семье бойца СВО из-за микрокредита в девять тысяч рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости