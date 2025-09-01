На Украине задержали подозреваемого в убийстве экс-спикера Рады Парубия. Что известно на данный момент?

Зеленский заявил о задержании подозреваемого в убийстве экс-спикера Рады Парубия

Подозреваемый в убийстве бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия задержан. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Политик подчеркнул, что поручил «предоставить обществу имеющуюся информацию». Он также выразил благодарность правоохранительным органам за работу.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и глава Службы безопасности Украины Василий Малюк только что доложили о задержании подозреваемого в убийстве Андрея Парубия. Продолжаются необходимые следственные действия Владимир Зеленский Президент Украины

Парубия застрелили во Львове

30 августа глава Львовской областной военной администрации (ОВА) Максим Козицкий подтвердил гибель Парубия. Также убийство украинского политика подтвердили в Национальной полиции Украины. Силовики отметили, что принимают все меры для установления личности стрелка и места его нахождения.

Позже были опубликованы кадры убийства бывшего спикера Верховной Рады. На кадрах Парубий шел по одной из улиц Львова. Сзади от него припарковался развозящий еду курьер, после чего он догнал экс-спикера и выстрелил в него. Сами кадры стрельбы не видно из-за деревьев. После стрелявший быстро убежал, сел на мотоцикл и скрылся в неизвестном направлении.

Напавший на политика был одет в форму курьера

Напавший на бывшего спикера Рады Андрея Порубия был одет в форму курьера, доставляющего еду. Издание «Страна.ua» опубликовало предположительное фото стрелка. На нем можно заметить человека в желтой каске на мотоцикле, а также с рюкзаком на спине.

В настоящее время во Львове проходят массовые проверки автомобилей и документов из-за плана перехвата, объявленного из-за поисков убийцы. По данным Telegram-канала «Милитарист», в городе увеличилось количество патрулей и блокпостов.

Поводом для убийства Парубия называют его связи с Порошенко

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник подчеркнул, что поводом для расправы над Парубием могут быть его связи с экс-президентом страны Петром Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму).

Парубий давно и плотно окопался на поляне Порошенко, против которого сейчас [президент Украины Владимир] Зеленский развернул непримиримую войну Родион Мирошник Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима

Мирошник также отметил, что в этой войне используются «традиционные для государства-террориста» методы, не предполагающие жалости к оппонентам.

По данным «Страна.ua», Парубий мог быть ликвидирован из мести за его предполагаемое участие в организации сожжения Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года.

При этом глава управления Службы безопасности Украины (СБУ) по Львовской области Вадим Онищенко отметил, что следствие рассматривает несколько версий, в том числе о якобы «российском следе». По его данным, ликвидация была тщательно подготовлена, выстрел мог быть сделан из короткоствольного огнестрельного оружия.

Зеленского считают виновным в убийстве Парубия

Депутат Рады Артем Дмитрук заявил, что Зеленский ответственен за убийство политика. Он добавил, что смерть Парубия стала следствием действий террористического режима на Украине.

То есть в этом случае вся вина за происшествие лежит именно на Зеленском Артем Дмитрук Депутат Верховной Рады

Депутат также подчеркнул, что деятельность бывшего председателя Рады пересекалась с политикой украинского лидера и, возможно, приводила к конфликтам и разногласиям.

В подполье отметили, что главным выгодоприобретателем ликвидации Парубия является Зеленский. По словам представителя сопротивления, депутат был хоть и не самой, но влиятельной политической фигурой, и неизвестно, поддержал бы он действующую власть в преддверии возможных президентских выборов. Помимо этого, в подполье выразили мнение, что убийство Парубия может быть использовано президентом Украины как предлог для начала политических репрессий и чисток.