Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:46, 1 сентября 2025Бывший СССР

Зеленский заявил о задержании подозреваемого в убийстве Парубия

Зеленский: Подозреваемый в убийстве Парубия задержан
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Подозреваемый в убийстве бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия задержан. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и глава Службы безопасности Украины Василий Малюк только что доложили о задержании подозреваемого в убийстве Андрея Парубия. Продолжаются необходимые следственные действия», — написал Зеленский.

Украинский лидер отметил, что поручил «предоставить обществу имеющуюся информацию» и поблагодарил правоохранительные органы за работу.

Парубий был застрелен во Львове днем 30 августа. Предполагаемый стрелок был одет в форму курьера, выпустил в политика восемь пуль, после чего спрятал пистолет в сумку и уехал на электровелосипеде. Парубий скончался еще до приезда медбригады скорой. Момент убийства экс-спикера Верховной Рады сняла уличная камера.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    С 1 сентября водителей ждет целый ряд изменений. Ограничения по здоровью, проверка на трезвость и выросший штраф: что нужно знать?

    Бывший «ангел» Victoria's Secret снялась в купальнике на пляже

    Симоньян рассказала о схожести Путина и Трампа

    Захарова иронично оценила решение Литвы о восстановлении болот

    Симоньян прокомментировала покушение на Трампа

    Зеленский заявил о задержании подозреваемого в убийстве Парубия

    Банк России изменил условия выдачи потребительских кредитов

    Невиданная рыба попалась ученым во второй раз в истории

    Эксперт допустил превращение «Виктора Великого» в носителя БЭКов

    В Израиле захотели поместить Тунберг в тюрьму для террористов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости