Зеленский заявил о задержании подозреваемого в убийстве Парубия

Зеленский: Подозреваемый в убийстве Парубия задержан

Подозреваемый в убийстве бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия задержан. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и глава Службы безопасности Украины Василий Малюк только что доложили о задержании подозреваемого в убийстве Андрея Парубия. Продолжаются необходимые следственные действия», — написал Зеленский.

Украинский лидер отметил, что поручил «предоставить обществу имеющуюся информацию» и поблагодарил правоохранительные органы за работу.

Парубий был застрелен во Львове днем 30 августа. Предполагаемый стрелок был одет в форму курьера, выпустил в политика восемь пуль, после чего спрятал пистолет в сумку и уехал на электровелосипеде. Парубий скончался еще до приезда медбригады скорой. Момент убийства экс-спикера Верховной Рады сняла уличная камера.