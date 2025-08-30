Опубликованы кадры убийства Парубия

Опубликованы кадры убийства бывшего спикера Верховной Рады Парубия

Опубликованы кадры убийства бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия, произошедшего во Львове. Соответствующее видео разместило украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

На кадрах можно увидеть Парубия, идущего по одной из улиц Львова. Сзади от него припарковался развозящий еду курьер, после чего он догнал экс-спикера и выстрелил в него. Сами кадры стрельбы не видно из-за рощи деревьев. После он быстро убежал, сел на мотоцикл и скрылся в неизвестном направлении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил что экс-председатель Верховной Рады Украины и бывший комендант Евромайдана Андрей Парубий убит во Львове. Согласно предварительным данным, убийца политика был одет в форму курьера, он выстрелил восемь раз. Сообщение о стрельбе в Сиховском районе Львова поступило около полудня.