Опубликованы кадры убийства Парубия

Опубликованы кадры убийства бывшего спикера Верховной Рады Парубия
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Опубликованы кадры убийства бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия, произошедшего во Львове. Соответствующее видео разместило украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

На кадрах можно увидеть Парубия, идущего по одной из улиц Львова. Сзади от него припарковался развозящий еду курьер, после чего он догнал экс-спикера и выстрелил в него. Сами кадры стрельбы не видно из-за рощи деревьев. После он быстро убежал, сел на мотоцикл и скрылся в неизвестном направлении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил что экс-председатель Верховной Рады Украины и бывший комендант Евромайдана Андрей Парубий убит во Львове. Согласно предварительным данным, убийца политика был одет в форму курьера, он выстрелил восемь раз. Сообщение о стрельбе в Сиховском районе Львова поступило около полудня.

