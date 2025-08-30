Раскрыта обстановка во Львове после начала поисков убийцы Парубия

Во Львове проходят массовые проверки машин и документов из-за плана перехвата

Во Львове проходят массовые проверки автомобилей и документов из-за плана перехвата, объявленного из-за поисков убийцы экс-председателя Верховной Рады Андрея Парубия. Об этом сообщает Telegram-канал «Милитарист».

По данным канала, также в городе увеличилось количество патрулей и блокпостов.

Ранее сообщалось, что экс-спикер Верховной Рады Андрей Парубий мог быть ликвидирован из мести за его предполагаемое участие в организации сожжения Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года.

Кроме того, журналисты приводят мнение главы фракции «Евросолидарность» Ирины Геращенко, чьим однопартийцем был Парубий. Она возложила ответственность за произошедшее на Москву.