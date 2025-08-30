Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:53, 30 августа 2025Бывший СССР

Раскрыта обстановка во Львове после начала поисков убийцы Парубия

Во Львове проходят массовые проверки машин и документов из-за плана перехвата
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Roman Baluk / Reuters

Во Львове проходят массовые проверки автомобилей и документов из-за плана перехвата, объявленного из-за поисков убийцы экс-председателя Верховной Рады Андрея Парубия. Об этом сообщает Telegram-канал «Милитарист».

По данным канала, также в городе увеличилось количество патрулей и блокпостов.

Ранее сообщалось, что экс-спикер Верховной Рады Андрей Парубий мог быть ликвидирован из мести за его предполагаемое участие в организации сожжения Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года.

Кроме того, журналисты приводят мнение главы фракции «Евросолидарность» Ирины Геращенко, чьим однопартийцем был Парубий. Она возложила ответственность за произошедшее на Москву.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названы основные версии ликвидации Парубия

    В Белом доме отреагировали на слухи об уходе Трампа из жизни

    Раскрыта обстановка во Львове после начала поисков убийцы Парубия

    Стало известно о слежке за Парубием перед расправой

    Путешественник побывал в Гондурасе и раскрыл отношение местных жителей к россиянам

    Российский подросток с друзьями прятался от ливня в трансформаторной будке и лишился руки

    Успенская высказалась об избраннике дочери словами «не тянет»

    Турист впал в кому после катания на аттракционе в Диснейленде и не выжил

    Стало известно о возможном изменении принципа голосования в Евросоюзе

    Россия нанесла удар по подконтрольному Украине заводу в Запорожье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости