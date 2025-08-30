Мирошник: Поводом для ликвидации Парубия могли стать его связи с Порошенко

Поводом для расправы над экс-спикером Верховной Рады Украины Андреем Парубием могли стать его связи с экс-президентом страны Петром Порошенко. Такую возможную причину ликвидации политика в беседе с ТАСС назвал посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

«Парубий давно и плотно окопался на поляне Порошенко, против которого сейчас [президент Украины Владимир] Зеленский развернул непримиримую войну», — сказал Мирошник.

Он добавил, что в этой войне используются «традиционные для государства-террориста» методы, не предполагающие жалости к оппонентам.

На экс-председателя Верховной Рады Украины и бывшего коменданта Евромайдана Андрея Парубия напали во Львове. Согласно предварительным данным, преступник был одет в форму курьера, он выпустил в Парубия восемь пуль.