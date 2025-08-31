Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:53, 30 августа 2025Бывший СССР

СБУ усмотрела «российский след» в убийстве Парубия

Онищенко: Личность стрелявшего в Парубия еще не удалось установить
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Roman Baluk / Reuters

Личность стрелявшего в экс-председателя Верховной Рады Украины и бывшего коменданта Евромайдана Андрея Парубия пока не установлена, сейчас рассматривается несколько основных версий. Об этом сообщил глава управления Службы безопасности Украины (СБУ) по Львовской области Вадим Онищенко, пишет РИА Новости.

Как отметил силовик, расследование ведут сотрудники полиции, СБУ и офиса генерального прокурора страны. По его данным, ликвидация была тщательно подготовлена, выстрел мог быть сделан из короткоствольного огнестрельного оружия.

Сейчас следствие рассматривает несколько версий, в том числе о якобы «российском следе», заявил Онищенко.

Убийство бывшего председателя Верховной Рады Украины и одного из лидеров Евромайдана Андрея Парубия произошло во Львове. Предполагаемый стрелок был одет в форму курьера, выпустил в политика восемь пуль, после чего спрятал пистолет в сумку и уехал на электровелосипеде. Парубий скончался еще до приезда медбригады скорой.

В 2013-2014 годах Парубий был задействован в организации Евромайдана. Ранее бывший руководитель запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук утверждал, что Парубий помог организовать сожжение людей в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года.

Следственный комитет России в 2023 году заочно предъявил обвинения Парубию, а также другим бывшим членам Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) в том, что они проголосовали за проведение антитеррористической операции на юго-востоке страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп окончательно определился с отправкой войск на Украину

    Военкоры рассказали о продвижении ВС России на одном направлении

    Российские синхронистки стали лучшими на чемпионате мира среди юниоров

    В Херсонской области дрон ВСУ атаковал машину депутата

    На Солнце произошел резкий скачок энерговыделения

    СБУ усмотрела «российский след» в убийстве Парубия

    Трамп передумал ехать в Индию на саммит QUAD

    Прилучный высказался о желании купить квартиру в одном приморском городе

    В России запретили дискриминацию цыган в объявлениях о сдаче жилья

    ВСУ ударили по коммерческому объекту в российском городе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости