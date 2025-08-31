СБУ усмотрела «российский след» в убийстве Парубия

Онищенко: Личность стрелявшего в Парубия еще не удалось установить

Личность стрелявшего в экс-председателя Верховной Рады Украины и бывшего коменданта Евромайдана Андрея Парубия пока не установлена, сейчас рассматривается несколько основных версий. Об этом сообщил глава управления Службы безопасности Украины (СБУ) по Львовской области Вадим Онищенко, пишет РИА Новости.

Как отметил силовик, расследование ведут сотрудники полиции, СБУ и офиса генерального прокурора страны. По его данным, ликвидация была тщательно подготовлена, выстрел мог быть сделан из короткоствольного огнестрельного оружия.

Сейчас следствие рассматривает несколько версий, в том числе о якобы «российском следе», заявил Онищенко.

Убийство бывшего председателя Верховной Рады Украины и одного из лидеров Евромайдана Андрея Парубия произошло во Львове. Предполагаемый стрелок был одет в форму курьера, выпустил в политика восемь пуль, после чего спрятал пистолет в сумку и уехал на электровелосипеде. Парубий скончался еще до приезда медбригады скорой.

В 2013-2014 годах Парубий был задействован в организации Евромайдана. Ранее бывший руководитель запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук утверждал, что Парубий помог организовать сожжение людей в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года.

Следственный комитет России в 2023 году заочно предъявил обвинения Парубию, а также другим бывшим членам Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) в том, что они проголосовали за проведение антитеррористической операции на юго-востоке страны.