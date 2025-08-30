РИА Новости: Зеленский является главным выгодоприобретателем ликвидации Парубия

Главным выгодоприобретателем ликвидации бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия является Владимир Зеленский. Об этом РИА Новости заявили в подполье.

«Разбираясь в таких ситуациях, необходимо в первую очередь определить, кому это выгодно. И, учитывая активность политических элит в преддверии возможных президентских выборов, главным выгодоприобретателем выглядит именно команда Зеленского», — высказался подпольщик.

По словам представителя сопротивления, Парубий был хоть и не самой, но влиятельной политической фигурой, и неизвестно, поддержал бы он действующую власть. Помимо этого, в подполье выразили мнение, что убийство Парубия может быть использовано Зеленским как предлог для начала политических репрессий и чисток.

О смерти Андрея Парубия стало известно 30 августа. Убийство произошло во Львове. Согласно предварительным данным, преступник был одет в форму курьера, всего он произвел восемь выстрелов.