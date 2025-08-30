Депутат Рады Дмитрук: Ответственность за убийство Парубия несет Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский ответственен за убийство бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия. Об этом заявил депутат Рады Артем Дмитрук в интервью «Известиям».

По его словам, смерть Парубия стала следствием действий террористического режима на Украине. «То есть в этом случае вся вина за происшествие лежит именно на Зеленском», — отметил парламентарий.

Он указал, что деятельность бывшего председателя пересекалась с политикой украинского лидера и, возможно, приводила к конфликтам и разногласиям.

Ранее Зеленский сообщил, что Парубий был убит во Львове. Согласно предварительным данным, убийца политика был одет в форму курьера, он выстрелил восемь раз.