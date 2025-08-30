На Украине подтвердили гибель бывшего спикера Верховной Рады

Глава Львовской ОВА Козицкий подтвердил гибель Парубия

Глава Львовской областной военной администрации (ОВА) Максим Козицкий подтвердил гибель бывшего спикера Верховной Рады Украины Андрея Парубия. Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.

«На Львовщине разыскивают стрелка, убившего бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия. Задействованы все профильные службы. Потерпевший скончался до приезда медиков», — констатировал Козицкий.

Андрей Парубий — депутат Верховной Рады четырех созывов, он непрерывно был членом парламента с 2007 года. Пост спикера 54-летний политик занимал с 2016 по 2019 год. Кроме того, в 2014 году он непродолжительное время был секретарем Совета национальной безопасности и обороны страны.

Убийство украинского политика подтвердили в Национальной полиции Украины. Силовики отметили, что принимают все меры для установления личности стрелка и места его нахождения.