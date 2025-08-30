Бывший СССР
На Украине подтвердили гибель бывшего спикера Верховной Рады

Глава Львовской ОВА Козицкий подтвердил гибель Парубия
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Volodymyr Tarasovukrinform / Globallookpress.com

Глава Львовской областной военной администрации (ОВА) Максим Козицкий подтвердил гибель бывшего спикера Верховной Рады Украины Андрея Парубия. Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.

«На Львовщине разыскивают стрелка, убившего бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия. Задействованы все профильные службы. Потерпевший скончался до приезда медиков», — констатировал Козицкий.

Андрей Парубий — депутат Верховной Рады четырех созывов, он непрерывно был членом парламента с 2007 года. Пост спикера 54-летний политик занимал с 2016 по 2019 год. Кроме того, в 2014 году он непродолжительное время был секретарем Совета национальной безопасности и обороны страны.

Убийство украинского политика подтвердили в Национальной полиции Украины. Силовики отметили, что принимают все меры для установления личности стрелка и места его нахождения.

