Песков оценил решение ЕСПЧ по событиям в Одессе в мае 2014 года

Песков: Решение ЕСПЧ по Одессе является проблеском здравого смысла

Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по в трагедии в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года является проблеском здравого смысла. Так вердикт суда оценил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.

«Очень запоздалый, но похоже на проблеск здравого смысла. Чтобы это подтвердить, нужно чтобы и другие проявления поступили. Что, конечно, мы хотели бы видеть», — сказал Песков.

Ранее ЕСПЧ по итогам рассмотрения иска жертв трагедии в Доме профсоюзов указал на вину властей Украины и несвоевременную реакцию правоохранительных органов и спасательных служб.

Также суд обязал Украину выплатить компенсации пострадавшим в ходе событий 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе.