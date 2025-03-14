Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:27, 14 марта 2025Россия

Песков оценил решение ЕСПЧ по событиям в Одессе в мае 2014 года

Песков: Решение ЕСПЧ по Одессе является проблеском здравого смысла
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по в трагедии в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года является проблеском здравого смысла. Так вердикт суда оценил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.

«Очень запоздалый, но похоже на проблеск здравого смысла. Чтобы это подтвердить, нужно чтобы и другие проявления поступили. Что, конечно, мы хотели бы видеть», — сказал Песков.

Ранее ЕСПЧ по итогам рассмотрения иска жертв трагедии в Доме профсоюзов указал на вину властей Украины и несвоевременную реакцию правоохранительных органов и спасательных служб.

Также суд обязал Украину выплатить компенсации пострадавшим в ходе событий 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе.

    Обсудить
    Последние новости

    Спецпосланник Трампа покинул посольство США в Москве

    Такер Карлсон испытал стыд за самый большой город США

    Российские бойцы нашли в церкви тела убитых ВСУ жителей Курской области

    В Финляндии заявили о правильности позиции Путина насчет Украины

    Крупный пожар произошел на нефтекомплесе в Туапсе

    Россиянка вышла замуж за индийца и раскрыла реалии их брака

    Песков оценил решение ЕСПЧ по событиям в Одессе в мае 2014 года

    На два животрепещущих вопроса о женской сексуальности нашли ответы

    Таксы съели хозяйку

    Марочко заявил об ударе по репутации Киева из-за событий в Курской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше