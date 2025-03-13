ЕСПЧ обязал Украину выплатить компенсации пострадавшим в Одессе 2 мая 2014 года

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Украину выплатить компенсации пострадавшим в ходе событий 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе. Текст решения опубликован на сайте суда.

«Суд постановил, что Украина должна выплатить истцам различные суммы для компенсации нематериального ущерба, а также судебных издержек», — говорится в решении суда.

Также ЕСПЧ по итогам рассмотрения иска жертв трагедии в Доме профсоюзов указал на вину властей Украины и несвоевременную реакцию правоохранительных органов и спасательных служб в ходе столкновений 2 мая 2014 года и пришел к выводу, что власти Одессы намеренно уничтожали улики.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал позорной страницей истории Украины трагедию в Одессе. В Кремле считают, что виновные в пожаре в Доме профсоюзов в Одессе должны быть наказаны.