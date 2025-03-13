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22:13, 13 марта 2025Бывший СССР

Украину обязали выплатить компенсации пострадавшим в Доме профсоюзов в Одессе

ЕСПЧ обязал Украину выплатить компенсации пострадавшим в Одессе 2 мая 2014 года
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Денис Петров / РИА Новости

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Украину выплатить компенсации пострадавшим в ходе событий 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе. Текст решения опубликован на сайте суда.

«Суд постановил, что Украина должна выплатить истцам различные суммы для компенсации нематериального ущерба, а также судебных издержек», — говорится в решении суда.

Также ЕСПЧ по итогам рассмотрения иска жертв трагедии в Доме профсоюзов указал на вину властей Украины и несвоевременную реакцию правоохранительных органов и спасательных служб в ходе столкновений 2 мая 2014 года и пришел к выводу, что власти Одессы намеренно уничтожали улики.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал позорной страницей истории Украины трагедию в Одессе. В Кремле считают, что виновные в пожаре в Доме профсоюзов в Одессе должны быть наказаны.

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