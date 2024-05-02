В Кремле назвали позорной страницей истории Украины трагедию в Одессе

Песков: трагедия в Одессе стала позорной страницей в истории Украины

Трагедия в Доме профсоюзов, произошедшая в Одессе в мае 2014 года, стала позорной страницей в истории Украины. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает «Интерфакс»

«Мы считаем совершенно недопустимой и позорной страницей в истории Украины, что люди, которые стояли за этим преступлением против человечности, и те, кто его исполняли, так и не понесли наказание», — заявил он.