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12:34, 2 мая 2024Бывший СССР

В Кремле назвали позорной страницей истории Украины трагедию в Одессе

Песков: трагедия в Одессе стала позорной страницей в истории Украины

Фото: Yevgeny Volokin / Reuters

Трагедия в Доме профсоюзов, произошедшая в Одессе в мае 2014 года, стала позорной страницей в истории Украины. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает «Интерфакс»

«Мы считаем совершенно недопустимой и позорной страницей в истории Украины, что люди, которые стояли за этим преступлением против человечности, и те, кто его исполняли, так и не понесли наказание», — заявил он.

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      Александр Курбатов
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