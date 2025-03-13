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14:29, 13 марта 2025Бывший СССР

ЕСПЧ указал на вину властей Украины в трагедии в Доме профсоюзов

ЕСПЧ обвинил власти Украины в бездействии в событиях 2 мая 2014 года в Одессе
Юрий Леонов
Юрий Леонов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Александр Полищук / РИА Новости

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обвинил власти Украины в бездействии в ходе событий 2 мая 2014 года в Одессе и последующего расследования событий. Текст решения опубликован на сайте суда.

«Основная обязанность власти заключалась в том, чтобы делать все возможное, для предотвращения риска насилия. (...) Суд приходит к выводу, что власти допустили недопустимые задержки и допустили значительные периоды необъяснимого бездействия и застоя», — подчеркивается в решении суда.

ЕСПЧ по итогам рассмотрения иска жертв трагедии в Доме профсоюзов указал на вину властей Украины и несвоевременную реакцию правоохранительных органов и спасательных служб в ходе столкновений 2 мая 2014 года. Также суд пришел к выводу, что городские власти Одессы намеренно уничтожали улики под предлогом ликвидации последствий столкновений.

По итогу рассмотрения иска ЕСПЧ признал власти Украины виновными в нарушении статьи 2 Европейской конвенции по правам человека о праве на жизнь. Суд обязал выплатить по 15 тысяч евро компенсации родственникам каждой из жертв событий 2 мая, по 12 тысяч — трем пострадавшим, получившим серьезные ожоги.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал позорной страницей истории Украины трагедию в Одессе. В Кремле считают, что виновные в пожаре в Доме профсоюзов в Одессе должны быть наказаны.

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