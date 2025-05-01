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09:18, 1 мая 2025Бывший СССР

Подполье раскрыло судьбу виновников трагедии в одесском Доме профсоюзов

Stop Grave: Виновники трагедии в Доме профсоюзов работают в силовых структурах

Фото: Александр Полищук / РИА Новости

Виновники трагедии в Доме профсоюзов в Одессе, произошедшей 2 мая 2014 года, теперь работают в силовых структурах Украины. Их судьбу раскрыл представитель одесского подполья движения Stop Grave агентству РИА Новости.

«Руслан Форостяк, на тот момент лидер Одесского «евромайдана» и Совета обороны Одессы, впоследствии ставший советником главы областного управления полиции, кстати, он уроженец Львова. Также Андрей Юсов, сейчас он пресс-секретарь ГУР», — сообщил собеседник агентства.

Представитель подполья добавил, что участник беспорядков в Одессе Евгений Дейдей впоследствии стал советником главы Министерства внутренних дел (МВД) Украины и депутатом Верховной Рады.

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