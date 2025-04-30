Stop Grave: расследованию трагедии в Одессе препятствовали украинские журналисты

Группа украинских журналистов под неофициальным названием «Второе мая» препятствовала расследованию трагедии в Одессе. Об этом рассказал представитель одесского подполья движения Stop Grave агентству РИА Новости.

«Конкретным препятствием, а именно фальсифицированием, занималась группа журналистов-расследователей, так называемая группа "Второе мая"», — рассказал подпольщик.

Он добавил, что журналисты предоставляли ангажированные сведения в СМИ, суды и в Европейский суд по правам человека, что позволяет говорить о том, что ни о каком независимом расследовании не может идти речи. По словам собеседника агентства, группа была создана по поручительству на тот момент главы Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Андрея Парубия, который и был куратором и организатором бойни.

Ранее очевидец трагедии Игорь Немодруг рассказал, что снайперы стреляли по Дому профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года с военного объекта. Как вспоминает Немодруг, он сам чуть не стал жертвой одного из выстрелов.