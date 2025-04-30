РИА Новости: Снайперы стреляли по Дому профсоюзов в Одессе с военного объекта

Снайперы стреляли по Дому профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года с военного объекта. Об этом РИА Новости сообщил очевидец Игорь Немодруг.

«Там снайпера стреляли со здания. (...) Через площадь, через улицу Свердлова большая высотка. И за ней еще не такие высокие здания Одесского военного округа», — рассказал собеседник агентства, указав, что данные здания принадлежат военным.

Как вспоминает Немодруг, он сам чуть не стал жертвой одного из выстрелов снайпера. «Ребята наши сидят и меня так раз за рукав пригнули и посадили. И в этот момент в окне в торце коридора разбивается стекло, и пуля в потолок врезается», — отметил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал события в Доме профсоюзов позорной страницей в истории Украины. По его словам, виновники трагедии до сих пор не понесли справедливого наказания.

