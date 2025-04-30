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07:31, 30 апреля 2025Бывший СССР

Очевидец рассказал о стрельбе снайперов по Дому профсоюзов в Одессе

РИА Новости: Снайперы стреляли по Дому профсоюзов в Одессе с военного объекта
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Celestino Arce / Globallookpress

Снайперы стреляли по Дому профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года с военного объекта. Об этом РИА Новости сообщил очевидец Игорь Немодруг.

«Там снайпера стреляли со здания. (...) Через площадь, через улицу Свердлова большая высотка. И за ней еще не такие высокие здания Одесского военного округа», — рассказал собеседник агентства, указав, что данные здания принадлежат военным.

Как вспоминает Немодруг, он сам чуть не стал жертвой одного из выстрелов снайпера. «Ребята наши сидят и меня так раз за рукав пригнули и посадили. И в этот момент в окне в торце коридора разбивается стекло, и пуля в потолок врезается», — отметил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал события в Доме профсоюзов позорной страницей в истории Украины. По его словам, виновники трагедии до сих пор не понесли справедливого наказания.

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