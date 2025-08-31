Выжившая при поджоге Дома профсоюзов Игнатьева назвала смерть Парубия сигналом

Ликвидация бывшего спикера Верховной Рады Украины Андрея Парубия, причастного к сожжению Дома профсоюзов в Одессе, — «сигнальчик» для остальных организаторов, что они больше нигде не смогут чувствовать себя в безопасности. Таким образом о смерти Парубия высказалась участница событий мая 2014 года, активистка одесского «антимайдана» Ольга Игнатьева, ее слова приводит РИА Новости.

«Его-то человеком тяжело назвать… бандеровец, который напрямую был организатором спланированного убийства, бойни 2 мая в Одессе. Поэтому судьба его настигла», — прокомментировала ликвидацию Парубия активистка, выжившая при поджоге и погроме.

Как утверждает Игнатьева, Парубий был одним из тех, кто «напрямую и лично, подготавливали бойню», подвозя бронежилеты и оружие отрядам националистов.

Ранее в подполье сообщили, что главным выгодоприобретателем ликвидации бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия является Владимир Зеленский.