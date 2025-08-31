Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:15, 31 августа 2025Бывший СССР

Активистка «антимайдана» увидела сигнал в ликвидации Парубия

Активистка антимайдана Игнатьева: Убийство Парубия является посланием сверху
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maxym Marusenko / Global Look Press

Ликвидация бывшего спикера Верховной Рады Украины Андрея Парубия является посланием сверху о неизбежном наказании для остальных причастных к сожжению Дома профсоюзов в Одессе. Об этом заявила участница событий мая 2014 года, активистка одесского «антимайдана» Ольга Игнатьева, выжившая при поджоге и погроме, передает РИА Новости.

«Это то возмездие, то послание сверху, что все эти убийцы и пособники убийц будут наказаны, а наши герои, которые были убиты, замучены, наши одесские ребята будут отомщены», — сказала она.

Игнатьева выразила уверенность, что всех виновников трагедии в Доме профсоюзов ждет расплата за их действия, потому что «такое никогда не прощается ни на земле, ни на небе».

Ранее украинское издание «Страна.ua» допустило, что Парубий мог быть ликвидирован из мести за его предполагаемое участие в организации сожжения Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Соратники экс-спикера Рады Парубия увидели в его убийстве «руку Кремля». Как они объяснили это?

    Си Цзиньпин провел встречу с Лукашенко в Тяньцзине

    Активистка «антимайдана» увидела сигнал в ликвидации Парубия

    В США резко высказались о НАТО

    Во Франции призвали сформировать оппозиционную Макрону коалицию правых сил

    В США предрекли катастрофу из-за одного шага Украины

    Экс-губернатор Сахалина переквалифицировался в бетонщика

    В Москве за неделю арестовали второго подозреваемого в госизмене

    Наемники батальона ВСУ покинули позиции ради автопробега

    В России прокомментировали возможное вхождение одной страны в НАТО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости