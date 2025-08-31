Активистка «антимайдана» увидела сигнал в ликвидации Парубия

Активистка антимайдана Игнатьева: Убийство Парубия является посланием сверху

Ликвидация бывшего спикера Верховной Рады Украины Андрея Парубия является посланием сверху о неизбежном наказании для остальных причастных к сожжению Дома профсоюзов в Одессе. Об этом заявила участница событий мая 2014 года, активистка одесского «антимайдана» Ольга Игнатьева, выжившая при поджоге и погроме, передает РИА Новости.

«Это то возмездие, то послание сверху, что все эти убийцы и пособники убийц будут наказаны, а наши герои, которые были убиты, замучены, наши одесские ребята будут отомщены», — сказала она.

Игнатьева выразила уверенность, что всех виновников трагедии в Доме профсоюзов ждет расплата за их действия, потому что «такое никогда не прощается ни на земле, ни на небе».

Ранее украинское издание «Страна.ua» допустило, что Парубий мог быть ликвидирован из мести за его предполагаемое участие в организации сожжения Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года.