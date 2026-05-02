03:57, 2 мая 2026

Попавший в 10 лет на остров Эпштейна сын норвежских дипломатов покончил с собой
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Kylie Cooper / Reuters

В Осло 29 апреля покончил с собой Эдвард Юул Рёд-Ларсен, сын двух высокопоставленных норвежских дипломатов, которые находятся под следствием по делу о связях с американским финансистом Джеффри Эпштейном. Такие данные приводит газета Verdens Gang (VG).

Из обнародованных накануне файлов по делу Эпштейна стало известно, что Мона Юул и Терье Рёд-Ларсен отвезли своего сына на скандальный остров, когда тому было десять лет. Впоследствии ныне покойный финансист завещал Эдварду 5 миллионов долларов.

Дипломаты попали под следствие, после того как минюст Норвегии обнаружил их предполагаемую связь с Эпштейном. Адвокаты супругов утверждают, что причиной решения Эдварда покончить с собой стали его финансовые связи с бизнесмменом.

«Внимание общественности не только затронуло двух родителей, но и невольно вовлекло их детей в неумолимую машину общественного контроля», — говорится в заявлении адвокатов семьи.

Ранее сокамерник Эпштейна обнародовал содержание его предсмертной записки. Он нашел письмо в графическом романе после того, как бизнесмена обнаружили без сознания.

    Последние новости

    «Суд над извергами ждет своего часа». Медведчук назвал организаторов сожжения людей в Одессе в 2014 году

    Названы опасные для приема на голодный желудок продукты

    Марочко рассказал о бегстве ВСУ в Харьковской области

    На Украине предупредили о новой провокации Зеленского

    Трамп сравнил действия США в Ормузском проливе с пиратством

    Трамп пригрозил захватом одной страны

    Трамп оценил шансы на завершение украинского конфликта

    Попавший в десять лет на остров Эпштейна сын норвежских дипломатов покончил с собой

    ВСУ пытались атаковать Москву

    Запланированные на 2 мая изменения трамвайных маршрутов в Москве перенесли

    Все новости
