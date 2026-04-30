Cокамерник Эпштейна рассказал содержание его предсмертной записки

NYT: Сокамерник Эпштейна нашел его предсмертную записку и раскрыл ее содержимое

Сокамерник финансиста Джеффри Эпштейна в тюрьме Нью-Йорка Николас Тартальон рассказал о содержании предполагаемой предсмертной записки бизнесмена. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

По его словам, в июле 2019 года он нашел письмо после того, как Эпштейна обнаружили без сознания. После этого Эпштейна перевели в другую часть тюрьмы и поместили под наблюдение из-за риска самоубийства. Тартальон уточнил, что записка была спрятана в графическом романе. «Я открыл книгу, чтобы почитать, и там была она», — сказал он. Он уточнил, что это был листок желтой бумаги, вырванный из блокнота.

Как утверждает Тартальон, в записке Эпштейн отмечал, что следователи за много месяцев работы «ничего не нашли». «Что вы хотите, чтобы я сделал, разрыдался? Пора прощаться», — процитировал он содержимое.

Считается, что финансист Джеффри Эпштейн создал криминальную сеть, занимавшуюся сексуальной эксплуатацией несовершеннолетних. Он поддерживал тесные связи с бывшими президентами, политиками, королевскими особами и миллиардерами. В январе 2026 года Министерство юстиции США опубликовало новые рассекреченные файлы по делу.