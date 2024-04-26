Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:20, 26 апреля 2024Мир

Польша предложила союзникам переместить системы ПРО ближе к Калининграду

МИД Польши: перемещение систем ПРО ближе к Калининграду было бы выгодно

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Перемещение систем противоракетной обороны (ПРО) поближе к российскому Калининграду было бы выгодно странам Запада. С таким предложением для союзников выступил министр иностранных дел Польши, отвечая на вопросы на странице партии «Гражданская платформа» в соцсети Х.

«Выдвижение радаров или противоракет на территорию Польши было бы очень полезно с точки зрения наших западных соседей. Так что если бы мы давали территорию, радары, другие элементы, а они дали бы то, что они делают лучше всего, то в сумме это имело бы экономическую пользу и военную пользу», — заявил глава МИД.

Сикорский также назвал Калининградскую область «непотопляемым ракетным крейсером Российской Федерации».

23 апреля президент Польши Анджей Дуда сообщил о возможном размещении Россией ядерного оружия в Калининградской области, но не представил доказательств.

Что думаешь? Оцени!
      Елизавета Мытарева
      Обсудить
      Последние новости

      У арестованного замглавы Минобороны нашли роскошную недвижимость за миллиарды рублей. Как на это отреагировали в Кремле?

      В водах крупнейшего порта Латинской Америки обнаружили кокаин

      Суд ООН примет решение по иску Никарагуа против Германии из-за поставок Израилю

      Священник ответил на вопрос о греховности поедания кулича до Пасхи

      Суд взял под стражу полицейского за взятку от ударившего ножом москвича

      Россиянин выставил на продажу четыре бракованные монеты за 27 миллионов

      Кристина Орбакайте прогулялась в платье с портретом Аллы Пугачевой

      Иностранная авиакомпания уволила и оставила без зарплаты сотрудников из России

      В России предупредили о последствиях бездумного «увешивания» техники в зоне СВО

      Россиянин неожиданно поймал огромную рыбу и снял ее на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше