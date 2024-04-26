Польша предложила союзникам переместить системы ПРО ближе к Калининграду

МИД Польши: перемещение систем ПРО ближе к Калининграду было бы выгодно

Перемещение систем противоракетной обороны (ПРО) поближе к российскому Калининграду было бы выгодно странам Запада. С таким предложением для союзников выступил министр иностранных дел Польши, отвечая на вопросы на странице партии «Гражданская платформа» в соцсети Х.

«Выдвижение радаров или противоракет на территорию Польши было бы очень полезно с точки зрения наших западных соседей. Так что если бы мы давали территорию, радары, другие элементы, а они дали бы то, что они делают лучше всего, то в сумме это имело бы экономическую пользу и военную пользу», — заявил глава МИД.

Сикорский также назвал Калининградскую область «непотопляемым ракетным крейсером Российской Федерации».

23 апреля президент Польши Анджей Дуда сообщил о возможном размещении Россией ядерного оружия в Калининградской области, но не представил доказательств.