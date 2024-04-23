Польша обвинила Россию в размещении ядерного оружия в Калининграде

Дуда допустил, что Россия разместила ядерное оружие в Калининградской области

Президент Польши Анджей Дуда заявил о возможном размещении ядерного оружия Россией в Калининградской области, но не представил доказательств этих утверждений. Его слова приводит РИА Новости.

Он обвинил Москву в проведении «враждебной агрессивной политике». По его мнению, она заключается в нарушении всех международных соглашений, а также милитаризации Калининградской области, «где, скорее всего, находятся российские ракеты с ядерными боеголовками». При этом польский лидер не привел никаких доказательств своему утверждению.

Ранее Анджей Дуда заявил о готовности страны разместить на своей территории ядерное оружие Соединенных Штатов. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков пообещал, что Вооруженные силы России примут все необходимые меры для безопасности государства.

