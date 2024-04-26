В МИД России раскрыли причину визита главы МИД Британии в Узбекистан

Галузин: визитом в Узбекистан Кэмерон хотел оторвать от России ее союзников

Цель визита министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона в Узбекистан заключалась в отрыве от России ее союзников и нанесении Москве максимального ущерба. Причину поездки британского главы МИД раскрыл заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин, сообщает РИА Новости.

«Цель — это оторвать Россию, оторвать от России ее традиционных зарубежных партнеров, союзников», — заявил он.

По словам замглавы российского внешнеполитического ведомства, узбекистанские друзья России прекрасно видят эту «подноготную намерения» Лондона.

Отмечается, что Кэмерон на этой неделе находился в официальном турне по странам Центральной Азии и Монголии.

Ранее полиция Британии предъявила пятерым мужчинам обвинения во вражеской государственной деятельности в пользу России. Уточняется, что один из мужчин является гражданином Великобритании.