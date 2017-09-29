ЦРУ объявило о наборе знающих русский язык агентов

Центральное разведывательное управление США заявило в своем Twitter, что нуждается в сотрудниках, знающих русский язык.

«Говорите по-русски? Гражданин США с высшим образованием? Интересуетесь национальной безопасностью? Ваши навыки нужны здесь», — говорится в сообщении.

На прикрепленном к сообщению изображении — надпись по-русски, которая гласит: «Знаете ли вы, что вы можете сделать в качестве сотрудника-лингвиста ЦРУ? Раскрыть правду».

В июле директор ЦРУ Майк Помпео заявил, что Россия не планирует покидать Сирию и продолжит вмешиваться в дела США. До этого он обвинил Москву в попытках подорвать демократию в США в течение десятков лет.

