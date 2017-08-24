WikiLeaks опубликовал документы ЦРУ о слежке за другими спецслужбами США

Сайт WikiLeaks опубликовал документы, раскрывающие механизм слежки Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) за другими американскими спецслужбами.

Как следует из текста сообщения, программа носит название ExpressLane. В ее рамках осуществляются операции против Агентства национальной безопасности (АНБ), Министерства внутренней безопасности (МВБ) и Федерального бюро расследований (ФБР). Ими занимается Отдел оперативной техники, собирающий биометрические данные, находящиеся в базах соответствующих служб.

Теоретически обмен должен осуществляться на добровольной основе. Однако, как отмечает Wikileaks, ЦРУ использует специализированное программное обеспечение, которое позволяет тайно изымать информацию.

Ключевые компоненты этого ПО — разработка компании Cross Match. Она получила широкую известность после того, как благодаря ее программам удалось идентифицировать ликвидированного спецслужбами США Усаму бен Ладена.