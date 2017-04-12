В документах ЦРУ нашлась информация о безуспешной слежке за израильтянами

Американская разведка в 1970-х годах неоднократно, но безуспешно пыталась получить доступ к секретной информации, касающейся здоровья израильских лидеров и мотивов их решений. Это следует из рассекреченных документов Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, сообщает The Independent.

Как выяснилось, в ЦРУ существовал специальный отдел, в задачи которого входила оценка состояния физического и психического здоровья мировых лидеров, включая генеральных секретарей КПСС, президента Франции Франсуа Миттерана и кубинского лидера Фиделя Кастро. К сотрудничеству с ЦРУ для этой цели неоднократно привлекались гражданские эксперты-психиатры. При этом отделу так и не удалось выявить, что премьер-министр Израиля Голда Меир страдала от лимфомы. Американцы узнали об этом только после ее смерти в 1978 году.

Кроме того, США безуспешно пытались выяснить причины знаменитой «Ночи уток» 1 апреля 1959 года. Тогда Генштаб Израиля использовал общественное радио для рассылки сигнала о начале неожиданных тренировок резервистов. По всей стране началась паника, армии соседних государств были приведены в полную готовность. Таким образом Израиль пытался создать впечатление у египетского руководства о готовности нанести внезапный удар, надеясь, что Каир отправит самолеты-разведчики в небо над пустыней Негев, где их смогут перехватить израильские истребители.

Несмотря на то что США считаются ключевым союзником Израиля на Ближнем Востоке, отношения двух стран развивались неравномерно. Так, до конца 1950-х отношения между Вашингтоном и Тель-Авивом оставались достаточно прохладными. США сделали ставку на Израиль лишь в 1958 году, после иракской революции. Отношения между странами снова ухудшились после присоединения к Израилю Восточного Иерусалима в 1969 году, тем не менее американцы оказали израильтянам помощь во время войны Судного дня.