ЦРУ рассекретило часть документов о развитии военного флота СССР

ЦРУ США рассекретило часть документов о развитии советского Военно-морского флота в 1960-80-е годы. Презентация брошюры под названием «Советский флот. Разведка и анализ во время холодной войны» прошла в Национальном клубе печати в Вашингтоне, сообщает ТАСС.

Издание было осуществлено архивным отделом ЦРУ, а также Национальным музеем Военно-морских сил США при участии ряда других организаций. ТАСС отмечает, что в брошюре нет никаких сенсационных открытий.

Рассекреченные документы были переданы в свое время США двумя служившими в ГРУ и завербованными США советскими офицерами — полковником Олегом Пеньковским и подполковником Петром Поповым, а также полковником Войска польского Рышардом Куклинским.

Американский военный историк Норман Полмар в ходе презентации признал, что опубликованные документы свидетельствуют в том числе об ошибочности прогнозов разведки касательно развития советского Военно-морского флота. К примеру, СССР сумел развить при строительстве подводных лодок такой уровень технологий, который в США считался невозможным.