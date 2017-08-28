В состав Средиземноморской группировки ВМФ России вошли две новые подлодки

Недавно переданные флоту дизель-электрические подлодки «Колпино» и «Великий Новгород» прибыли в Средиземное море и войдут в состав постоянного соединения ВМФ в этом районе. Об этом, как передает РИА Новости, заявил представитель Черноморского флота (ЧФ) Вячеслав Трухачев.

«Две новейшие большие дизельные подводные лодки Черноморского флота "Колпино" и "Великий Новгород", совершающие межфлотский переход с Балтийского моря на ЧФ, прибыли в акваторию Средиземного моря. Подлодки следуют в надводном положении в сопровождении спасательного буксира Балтийского флота СБ-921. Планируется, что субмарины войдут в состав постоянного соединения ВМФ в Средиземном море», — заявил он.

«Колпино» и «Великий Новгород» — две последние лодки в серии из шести единиц проекта 636.3, строившихся с 2010 года для нужд Черноморского флота. Предыдущие четыре уже переведены к месту постоянного базирования в Севастополе.

В сентябре 2016 года «Адмиралтейские верфи» заключили контракт еще на шесть таких лодок, уже для Тихоокеанского флота.

Подлодки проекта 636.3 относятся к третьему поколению и являются развитием субмарин проектов 636 и 877. Они считаются одними из самых малошумных в мире. Скорость подводного хода составляет 20 узлов, предельная глубина погружения — 300 метров, а подводное водоизмещение — около четырех тысяч тонн. Экипаж подлодки состоит из 52 человек, она может находиться в автономном плавании в течение 45 суток.

Особенностью проекта 636.3 является оснащение лодок комплексом ударного ракетного вооружения «Калибр», а также обновленное радиоэлектронное оборудование.