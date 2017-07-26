Глава ЦРУ назвал Китай основным источником угроз для США

Директор ЦРУ Майк Помпео считает, что главной задачей в обеспечении безопасности США является ликвидация угроз со стороны Китая, а не России. Об этом он заявил в интервью Washington Free Beacon.

По словам Помпео, в то время как Россия и Иран, как ожидается, могут представлять собой значительные проблемы в будущем, Китай представляет большую угрозу уже сейчас из-за своей устойчивой экономики и растущей военной мощи, которая направлена на противодействие США.

«Я думаю, что у Китая есть возможность составить Соединенным Штатам серьезную конкуренцию в среднесрочной и долгосрочной перспективе», — сказал он. По его словам, военные Китая наращивают силы, направленные на противодействие американским начинаниям во всем мире.

«Если вы внимательно посмотрите на них, то поймете, что они постараются либо украсть наши разработки, либо должны убедиться, что могут сделать лучше. Но чаще всего они действуют в обоих направлениях», — ответил Помпео на вопрос об активности КНР в области получения технологий.

21 июля директор ЦРУ заявил, что Россия не собирается покидать Сирию, а также продолжит вмешиваться в дела США. Кроме того, усомнился в том, что Россия реализовала серьезную стратегию в борьбе с международным терроризмом в Сирии. По его словам, любое предположение о том, что Россия является союзником США в этой стране, не подтверждается тем, что происходит там.