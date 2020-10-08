Заразившихся коронавирусом стало больше 36 миллионов

Число людей, заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2, превысило 36 миллионов по всему миру. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса.

По его информации на утро 8 октября, всего с начала пандемии COVID-19 был выявлен почти у 36,08 миллиона человек. За последние сутки заболевших стало больше на 340 тысяч — показатели свыше 300 тысяч фиксируют практически каждый день с конца сентября. При этом выросло и число жертв коронавируса: он уже унес жизни 1,054 миллиона человек.

Первое место по числу заболевших все еще удерживают США: более 7,5 миллиона. К ним постепенно приближается Индия, где сейчас выявлено уже более 6,7 миллиона случаев. На третьем месте находится Бразилия, где инфицированных стало более 5 миллионов. Россия остается на четвертом месте с 1,2 миллиона заразившихся.

Ранее президент США Дональд Трамп, заболевший COVID-19, пообещал, что каждый американец сможет получить такое же лечение от коронавируса, какое прошел он. При этом американский лидер подчеркнул, что пациенты смогут получить все необходимые для «президентского» лечения препараты бесплатно.

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