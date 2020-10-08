Трамп пообещал каждому американцу «президентское» лечение

Президент США Дональд Трамп пообещал, что каждый американец сможет получить такое же лечение от коронавируса, какое прошел он. Соответствующее видеообращение глава США опубликовал в своем Twitter-аккаунте.

Трамп заявил, что направит в больницы экспериментальные препараты, которые он принимал. Президент отметил, что врачи давали ему средство, разработанное компанией Regeneron, и оно оказало невероятный эффект. Американский лидер подчеркнул, что пациенты смогут получить все необходимые для «президентского» лечения препараты бесплатно.

Глава США также рассказал, что вакцина от вируса будет готова в США только после выборов президента страны, так как сейчас этому мешает политическая конъюнктура.

Ранее Трамп вернулся к работе в Белом доме. В Овальном кабинете для президента провели брифинг по ситуации с ураганом «Дельта» и мерам стимулирования экономики.Он также провел разговор с губернатором Техаса Грегом Эбботтом и губернатором Луизианы Джоном Белом Эдвардсом.

О заражении Трампа коронавирусом стало известно утром 2 октября. У его супруги Мелании Трамп тест также выявил коронавирус. Через несколько дней у президента нашли антитела к инфекции.