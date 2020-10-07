Президент США Дональд Трамп вернулся к работе в Белом доме. Об этом сообщил помощник пресс-секретаря администрации президент Брайан Моргенстерн, передает ТАСС.

Как отметил Моргенстерн, в Овальном кабинете для президента провели брифинг по ситуации с ураганом «Дельта» и мерам стимулирования экономики. Сам Трамп также сообщил об этом в своем Twitter. Он добавил, что провел разговор с губернатором Техаса Грегом Эбботтом и губернатором Луизианы Джоном Белом Эдвардсом.

О заражении Трампа коронавирусом стало известно утром 2 октября. У его супруги Мелании Трамп тест также выявил коронавирус. Через несколько дней у президента нашли антитела к инфекции.