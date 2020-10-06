У Трампа заметили проблемы с дыханием после выписки

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Президент США Дональд Трамп, вероятно, испытывает проблемы с дыханием даже после выписки: на кадрах, снятых у балкона Белого дома, заметили, как он хватает воздух ртом. Видео опубликовал The Mirror.

Опрошенные изданием врачи заподозрили у Трампа осложнения, вызванные COVID-19. В частности, на это указывает то, что он «наполнял легкие сильнее, чем обычно».

Ранее 6 октября сообщалось, что Трамп покинул военный госпиталь имени Уолтера Рида, где в течение трех дней проходил лечение после заражения коронавирусом. Американский лидер с надетой на лицо медицинской маской вышел из здания медучреждения. Он помахал рукой журналистам, сказал «Большое спасибо» и поднял вверх большой палец. Затем он сел в джип, доехал до вертолета и улетел.

О заражении Трампа коронавирусом стало известно утром 2 октября. У его супруги Мелании Трамп тест также выявил коронавирус. Лечащий врач президента США Шон Конли подчеркивал, что Трамп и первая леди чувствуют себя хорошо и планируют оставаться в резиденции на время выздоровления. Трамп сообщил, что не намерен передавать свои полномочия вице-президенту США Майку Пенсу.

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