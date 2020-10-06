Байден пожалел о своем оскорблении в адрес Трампа

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден пожалел о том, что назвал своего соперника Дональда Трампа клоуном во время дебатов. Об этом пишет The Hill.

«Мне следовало сказать, что это шутовство, но не стоило называть его клоуном», — посетовал демократ, комментируя свое оскорбление в адрес республиканца.

В свое оправдание Байден напомнил, что во время дебатов Трамп перебил его и модератора дискуссии 158 раз. По словам политика, он просто пытался придумать, как заставить президента США вести себя уважительно и дать всем возможность говорить.

Первые дебаты Байдена и Трампа прошли 29 сентября в актовом зале университета «Кейс Уэстерн Ризерв» в Кливленде, штат Огайо. Вторые дебаты кандидатов на пост главы американского государства пройдут в Майами, штат Флорида, третьи — в Нэшвилле, штат Теннесси. Байден уже согласился перенести октябрьские дебаты из-за болезни Трампа — тот заразился коронавирусом.

Выборы президента США состоятся 3 ноября.

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