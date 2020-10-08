Создателей российской вакцины предложили выдвинуть на Нобелевскую премию

Создателей российской вакцины от коронавируса предложили выдвинуть на соискание Нобелевской премии в 2021 году. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль, передает РИА Новости.

По его словам, достижение ученых из центра имени Гамалеи, которые разработали препарат «Спутник V», следует оценить по достоинству. Депутат отметил, что данное открытие послужит на благо всего человечества и обеспечит прорыв в медицине. Инициативу парламентария поддержали и другие члены комитета Госдумы.

Ранее сообщалось, что Нобелевской премии по медицине и физиологии за 2020 год удостоились Харви Альтер, Майкл Хоутон и Чарльз Райс за открытие вируса гепатита С. Харви Альтер исследовал причину развития гепатита, связанного с переливанием крови и не вызываемого на тот момент известными вирусами гепатита А и В. Он и его коллеги показали, что неизвестный патоген мог передаваться шимпанзе и также имел свойства вируса.

«Спутник V» — первая российская вакцина от коронавируса, ее запустили в производство 15 августа. Первыми прививку получат граждане из группы риска и врачи, массовая вакцинация россиян начнется в 2021 году. В рамках пострегистрационных исследований уже более 5,5 тысячи человек сделали прививки отечественным препаратом в московских клиниках.