Нобелевскую премию по физике получат за черные дыры

Нобелевскую премию по физике за 2020 год вручат британскому математическому физику Роджеру Пенроузу, а также немецко-американскому астрофизику Рейнхарду Гензелю и американскому ученому Андреа Гезу за исследования черных дыр, сообщается на сайте премии.

Первый специалист получит половину премии «за открытие того обстоятельства, что образование черной дыры является надежным предсказанием общей теории относительности» немецкого физика-теоретика Альберта Эйнштейна. Два других ученых стали лауреатами «за открытие сверхмассивного компактного объекта в центре нашей галактики» (считается, что в центре Млечного Пути находится гигантская черная дыра).

«Его новаторская статья до сих пор считается самым важным вкладом в общую теорию относительности со времен Эйнштейна», — говорится в заявлении Нобелевского комитета о вкладе Пенроуза в исследование черных дыр. Вклад Гензеля и Геза заключается в разработке астрономических методов, которые позволили непосредственно наблюдать проявления черной дыры, согласующиеся с теорией.

Присуждение соответствующей премии Нобелевским комитетом фактически означает, что существование черных дыр, ранее считавшееся гипотетическим, теперь официально признается научным сообществом.

Сумма Нобелевской премии по каждой из категорий в текущем году увеличена на 1 миллион шведских крон (более 111 тысяч долларов) и составит 10 миллионов шведских крон (свыше 1,1 миллиона долларов), что связано с укреплением финансового положения Нобелевского фонда. Из-за пандемии коронавируса церемония награждения лауреатов Нобелевской премии, намеченная на 10 декабря в Стокгольме (Швеция) и Осло (Норвегия), примет новые форматы, предполагающие, вероятно, присутствие ограниченного числа гостей, социальное дистанцирование и привлечение зарубежных консульств и представительств для награждения номинантов, которые не смогут лично присутствовать на мероприятии.

В 2019 году Нобелевскую премию по физике получили канадско-американский физик Джеймс Пиблс «за новое понимание структуры и истории Вселенной» и швейцарские астрономы Мишель Майор и Дидье Кело «за первое открытие экзопланеты, вращающейся вокруг звезды солнечного типа за пределами нашей Солнечной системы».

Последним российским ученым, которому вручили Нобелевскую премию, можно считать физика-теоретика Виталия Гинзбурга из Физического института Российской академии наук, который удостоился ее в 2003 году за построение феноменологической теории сверхпроводимости. Вместе с ним награду получил советско-американский ученый Алексей Абрикосов (скончался в марте 2017 года) и британско-американский физик Энтони Леггетт за изучение сверхтекучих жидкостей.

В 2010 году выпускники Московского физико-технического института и бывшие сотрудники Российской академии наук Андрей Гейм и Константин Новоселов стали лауреатами Нобелевской премии по физике за исследования графена — двумерной модификации углерода. На момент получения премии они работали в Манчестерском университете (Великобритания).