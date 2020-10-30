Аналитики спрогнозировали укрепление рубля к концу года

Российская валюта до конца года может укрепиться вплоть до 73-75 рублей за доллар, спрогнозировали опрошенные РИА Новости аналитики.

Кризисные явления в мировой экономике из-за пандемии коронавируса привели к ослаблению рубля к доллару более чем на четверть с начала года. В октябре курс доллара на Московской бирже два раза поднимался выше 79 рублей.

Замдиректора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов заявил, что движения валютного курса оставшуюся часть 2020 года будут в диапазоне плюс-минус пять процентов. К концу года, по его словам, курс может приблизиться к 73 рублям за доллар.

Эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер также увидел предпосылки для «дальнейшего восстановления утраченных в последние месяцы позиций». «В качестве ориентира восстановления курсовой стоимости отечественной валюты, при деэскалации обстановки на внешней орбите, к концу года рассматривается диапазон 74,5-76 рублей за американский доллар», — предположил аналитик.

Ранее Президент России Владимир Путин попросил граждан игнорировать динамику курса рубля, отметив, что главным фактором является его стабильность. Он отметил, что курс рубля сохраняет устойчивость, в том числе благодаря мерам ЦБ.