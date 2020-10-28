Курс доллара поднялся выше 79 рублей второй раз за месяц

Курс доллара на Московской бирже поднялся выше 79 рублей второй раз за месяц. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 21:30 по московскому времени стоимость американской валюты выросла до 79,03 рубля. Предыдущий раз доллар превышал отметку в 79 рублей 6 октября.

Евро в ходе торгов также вырос, его курс превысил отметку 93 рубля впервые с 30 сентября и составил 93,005 рубля.

В среду, 28 октября, курс рубля упал на фоне снижения цен на нефть. Стоимость сырья опустилась ниже отметки в 40 долларов за баррель впервые с 5 октября 2020 года. Цены на нефть падают на фоне ухудшение ситуации с распространением коронавируса и ужесточением мер по борьбе с COVID-19 в Европе.