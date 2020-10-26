Курс евро опустился ниже 90 рублей в ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 26 октября. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

В 16:50 по московскому времени европейская валюта опустилась до 89,88 рубля. В последний раз евро стоил меньше 90 рублей 25 сентября 2020 года. Курс доллара в понедельник также снижается. По состоянию на 17:08 по московскому времени американская валюта опустилась до 76,01 рубля.

Банк России в понедельник начал продавать валюту в увеличенном объеме, что способствует укреплению рубля. При этом официально регулятор не ставит перед собой задачу спасения курса нацвалюты. В Центробанке объясняют решение продавать больше валюты необходимостью высвободить деньги для покупки дополнительного пакета акций «Аэрофлота». Бумаги перевозчика номинированы в рублях и будут приобретаться на средства Фонда национального благосостояния (ФНБ). Активы резервного фонда, в свою очередь, размещены в иностранной валюте.

Глава Сбербанка Герман Греф 25 октября заявил, что в настоящее время национальная валюта сильно недооценена. По его прогнозу, к концу 2020 года рубль укрепится, если геополитические риски ослабнут, а ситуация с коронавирусом стабилизируется. По оценке главы Счетной палаты Алексея Кудрина, курс рубля останется примерно на нынешнем уровне до конца 2021 года. Он посоветовал россиянам диверсифицировать сбережения и часть денег хранить в зарубежной валюте.