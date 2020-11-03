Американцам предоставят «отпуск избирателя» ради голосования на выборах

Почти 900 компаний в США согласились предоставить своим сотрудникам оплачиваемое время для голосования на президентских выборах 2020 года. Об этом стало известно TMZ.

Явка избирателей имеет ключевое значение для грядущих президентских выборов в США. Так, с 2018 года ElectionDay.org продвигает инициативу, убеждающую компании выделять работникам оплачиваемое время для голосования. Отмечается, что подобное решение позволит американцам не делать выбор между своими конституционными правами и зарплатой.

Подобную идею уже поддержали 890 компаний и учреждений. Они согласились сделать «отпуск избирателя» частью своей внутренней политики. Отмечается, что два года назад на подобный шаг пошли лишь 150 организаций.

Среди сторонников идеи оказались Airbnb, T-Mobile, Shake Shack, Ford, Sony, Twitter и многие другие. Уточняется, что в разных организациях время отпуска варьируется: одни компании предоставляют сотрудникам целый день, тогда как другие выделяют трех- или четырехчасовой перерыв.

ElectionDay.org, управляемый Vote.org, заявляет, что благодаря их усилиям в этом году смогут проголосовать примерно 1 миллион человек.

3 ноября в США состоится день всеобщих выборов. Граждане выберут президента и вице-президента, также будут избраны 35 сенаторов, вся палата представителей, 13 губернаторов и представители местных органов власти.